Колишній наставник Рейнджерс та Астон Вілли Стівен Джеррард хоче знову спробувати свої сили у чемпіонаті Англії.

Джеррард має велике бажання повернутись до тренерської роботи та готовий очолити Лідс, повідомляє Football Insider.

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"Павичі" не змогли домовитись вже з трьома кандидатами, тож легендарний екс-гравець Ліверпуля може стати прийнятним варіантом. Нагадаємо, 6 лютого Джессі Марш був звільнений з посади наставника Лідса через відсутність перемог з листопада.

До слова, "павичі" наразі перебувають поруч з зоною вильоту (17 місце, 19 очок). Відрив від останньої позиції становить 4 пункти.

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