Аугусто Бруно покинув Львів

Бразильський хавбек Аугусто Бруно більше не є гравцем Львова.

Львів на своєму офіційному сайті повідомив про розірвання контракту за спільною згодою з півзахисником Аугусто Бруно.

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Бразилець перейшов в українську команду влітку 2018 року і за цей час встиг зіграти в 12 матчах в УПЛ та Кубку України.

Львів наразі перебуває на 6 позиції в турнірній таблиці УПЛ, набравши 30 очок.