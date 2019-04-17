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Аугусто Бруно покинув Львів

13:50 377 Читать на русском
Аугусто Бруно покинув Львів
Аугусто Бруно / ФК Львів

Бразильський хавбек Аугусто Бруно більше не є гравцем Львова.

Львів на своєму офіційному сайті повідомив про розірвання контракту за спільною згодою з півзахисником Аугусто Бруно.

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Бразилець перейшов в українську команду влітку 2018 року і за цей час встиг зіграти в 12 матчах в УПЛ та Кубку України.

Львів наразі перебуває на 6 позиції в турнірній таблиці УПЛ, набравши 30 очок.

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