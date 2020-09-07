Команда Дієго Сімеоне не залишилась осторонь від загального тренду і також презентувала резервний комплект екіпірування.

Мадридський Атлетіко на своїй офіційній сторінці опублікував відео з презентацією нової форми – вже третьої – на сезон-2020/21.

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У екіпіруванні переважає салатовий колір. Розробників дизайну надихнула культова модель взуття Nike Volt Air Max 90. Малюнок, що розташований на формі, нагадує підошву кросівок. Футболка має дві чорні смуги з боків. До слова, технічним спонсором є фірма Nike.

Нагадаємо, минулого сезону Атлетіко посів у турнірній таблиці Ла Ліги третю сходинку, набравши 70 очок – "матрацники" відстали від Реала на 17 пунктів.

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