Команда Диего Симеоне не осталась в стороне от общего тренда и также представила резервный комплект экипировки.

Мадридский Атлетико на своей официальной странице опубликовал видео с презентацией новой формы – уже третьей – на сезон-2020/21.

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В экипировке преобладает салатовый цвет. Разработчиков дизайна вдохновила культовая модель обуви Nike Volt Air Max 90. Рисунок, который расположен на форме, напоминает подошву кроссовок. Футболка имеет две черные полосы по бокам. К слову, техническим спонсором является компания Nike.

Напомним, в прошлом сезоне Атлетико занял в турнирной таблице Ла Лиги третье место, набрав 70 очков – "матрасники" отстали от Реала на 17 пунктов.

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