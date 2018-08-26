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Атлетіко здолав Райо Вальєкано, Алавес та Бетіс поділили очки

25 серпня 23:07 64 Читать на русском
Атлетіко здолав Райо Вальєкано, Алавес та Бетіс поділили очки
Хуанфран підключився до атаки - Сайт Ла Ліги

В матчах 2 туру іспанської Ла Ліги Атлетіко вдома переграв Райо Вальєкано, Алавес та Бетіс не змогли виявити переможця.

Атлетіко мінімально здолав Райо Вальєкано. На початку матчу Райо Вальєкано грав на рівних з грізним суперником, але поступово "матрацники" перехопили ініціативу і почали загрожувати воротам Альберто Гарсії. Нагода була в Лемара, однак воротар перевів його удар через поперечку. Атлетіко міг заробити пенальті, однак Гонсалес Гонсалес після перегляду повтору змінив своє рішення.

В дргуому таймі Атлетіко продовжив атакувати і таки зумів забити. Савіч після подачі з кутового Лемара переправив м'яч на дальню стійку, де Грізманн в один дотик переправив м'яч в сітку воріт. А далі Атлетіко впевнено довів матч до сухої перемоги, не давши супернику потривожити Облака.

Алавес та Бетіс не змогли виявити сильнішого. На самому початку матчу Бетіс мав аж 3 дуже гострих нагоди відкрити рахунок в матчі, однак Герреро не зміг переграти воротаря, а добивання Інуї перевели на кутовий. Після цього кутового Гуардадо небезпечно пробив у нижній кут, але Пачеко і тут продемонстрував свою прекрасну реакцію. Після цього моментів стало менше, але саме андалусійці продовжували володіти ініціативою.

А от на початку другого тайму прокинувся Алавес. І знову два поспіль моменти, але Пау Лопес вирішив не відставати від Пачеко, здійснивши два фантастичні сейви поспіль, спочатку зреагувавши на удар Хоні, а потім на добивання Дуарте. Команди продовжували грати досить небезпечно в атаці, однак в підсумку їм так і не вдалось відзначитись забитими голами.

Чемпіонат Іспанії 2018/19, 2 тур

Атлетіко – Райо Вальєкано – 1:0

Гол: Грізманн, 64

Алавес Бетіс – 0:0

Іспанія2 турВанда Метрополітано (Мадрид)

Атлетіко - Райо Вальєкано: Субота 25 серпня 2018

Атлетіко
Матч завершено
1 : 0
Райо Вальєкано
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Атлетіко - Райо Вальєкано Атлетіко Атлетіко Райо Вальєкано Райо Вальєкано Бетіс Бетіс Іспанія Алавес Алавес Алавес - Бетіс
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