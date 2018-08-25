Атлетико одолел Райо Вальекано, Алавес и Бетис поделили очки

В матчах 2 тура испанской Ла Лиги Атлетико дома переиграл Райо Вальекано, Алавес и Бетис не смогли выявить победителя.

Атлетико минимально одолел Райо Вальекано. В начале матча Райо Вальекано играл на равных с грозным соперником, но постепенно "матрасники" перехватили инициативу и начали угрожать воротам Альберто Гарсиа. Возможность была в Лемара, однако вратарь перевел удар через перекладину. Атлетико мог заработать пенальти, однако Гонсалес Гонсалес после просмотра повтора изменил свое решение.



Во втором тайме Атлетико продолжил атаковать и сумел забить. Савич после подачи с углового Лемара переправил мяч на дальнюю штангу, где Гризманн в одно касание переправил мяч в сетку ворот. А дальше Атлетико уверенно довел матч до сухой победы, не дав сопернику потревожить Облака.



Алавес и Бетис не смогли выявить сильнейшего. В самом начале матча Бетис имел аж 3 очень острых возможности открыть счет в матче, однако Герреро не смог переиграть вратаря, а добивание Инуи перевели на угловой. После этого углового Гуардадо опасно пробил в нижний угол, но Пачеко и здесь продемонстрировал свою прекрасную реакцию. После этого моментов стало меньше, но именно андалусийцы продолжали владеть инициативой.



А вот в начале второго тайма проснулся Алавес. И снова два подряд момента, но Пау Лопес решил не отставать от Пачеко, осуществив два фантастических сейва подряд, сначала среагировав на удар Хони, а затем на добивание Дуарте. Команды продолжали играть довольно опасно в атаке, однако в итоге им так и не удалось отличиться забитыми голами.

Чемпионат Испании 2018/19, 2 тур

Атлетико – Райо Вальекано – 1:0

Гол: Гризманн, 64

Алавес – Бетис – 0:0