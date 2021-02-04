Французький форвард підхопив сумнозвісний COVID-19, повідомляє офіційний сайт клубу.

Мессі знає, що для нього відкриті двері в Атлетіко, – Корреа

У середу "матрацники" пройшли чергове тестування на коронавірус. Тест Дембеле виявився позитивним. Нині новачок, який лише в січні перебрався на Ванда Метрополітано та ще не виходив у футболці Атлетіко, перебуває на самоізоляції. Раніше коронавірус виявили в трьох гравців основи мадридців – Ермосо, Карраско та Феліша.

Відзначимо, що Атлетіко з 10-очковим відривом від Барселони та Реала і матчем у запасі лідирує в Прімері. Натомість у Лізі чемпіонів дуель із лондонським Челсі запланована на 23 лютого.

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