Атлетико в плену пандемии – звездный новичок мадридцев ушел на самоизоляцию
Новая волна коронавируса продолжает создавать кадровые сложности мадридскому Атлетико. В этот раз заболел нападающий Мусса Дембеле.
Французский форвард подхватил печально известный COVID-19, сообщает официальный сайт клуба.
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В среду "матрасники" прошли очередное тестирование на коронавирус. Тест Дембеле оказался положительным. Теперь новичок, лишь в январе перебравшийся на Ванда Метрополитано и еще не выходивший в футболке Атлетико, находится на самоизоляции. Ранее коронавирус обнаружили у трех игроков основы мадридцев – Эрмосо, Карраско и Фелиша.
Отметим, что Атлетико с 10-очковым отрывом от Барселоны и Реала, а также матчем в запасе лидирует в Примере. В свою очередь в Лиге чемпионов дуэль с лондонским Челси запланирована на 23 февраля.
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