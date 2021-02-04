Французский форвард подхватил печально известный COVID-19, сообщает официальный сайт клуба.

Месси знает, что для него открыты двери в Атлетико, – Корреа

В среду "матрасники" прошли очередное тестирование на коронавирус. Тест Дембеле оказался положительным. Теперь новичок, лишь в январе перебравшийся на Ванда Метрополитано и еще не выходивший в футболке Атлетико, находится на самоизоляции. Ранее коронавирус обнаружили у трех игроков основы мадридцев – Эрмосо, Карраско и Фелиша.

Отметим, что Атлетико с 10-очковым отрывом от Барселоны и Реала, а также матчем в запасе лидирует в Примере. В свою очередь в Лиге чемпионов дуэль с лондонским Челси запланирована на 23 февраля.

Динамо з вердиктом для Луческу, гравці збірної України в епіцентрі топ-угод: найкраще про трансфери зими 2021