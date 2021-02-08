Півзахисники Атлетіко Тома Лемар та Ектор Еррера здали позитивний тест на наявність коронавірусу, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Гравці відправлені на самоізоляцію. Про самопочуття футболістів поки не зазначається. Раніше COVID-19 зафіксували у молодого таланта "матрацників" Жоау Феліша.

Нагадаємо, Атлетіко є беззаперечним лідером турнірної таблиці Ла Ліги, підопічні Сімеоне з двома матчами у запасі випереджають Барсу та Реал на 7 очок.

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