Атлетіко оголосив про втрату ще двох ключових гравців через COVID-19
21:42 - Читать на русском
У таборі мадридського клубу трапився спалах сумнозвісного захворювання.
Півзахисники Атлетіко Тома Лемар та Ектор Еррера здали позитивний тест на наявність коронавірусу, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Гравці відправлені на самоізоляцію. Про самопочуття футболістів поки не зазначається. Раніше COVID-19 зафіксували у молодого таланта "матрацників" Жоау Феліша.
Нагадаємо, Атлетіко є беззаперечним лідером турнірної таблиці Ла Ліги, підопічні Сімеоне з двома матчами у запасі випереджають Барсу та Реал на 7 очок.
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