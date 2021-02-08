Атлетіко не зможе прийняти лондонський клуб на своєму домашньому стадіоні у Мадриді.

Перший двобій між Атлетіко та Челсі в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться у столиці Польщі, повідомляє авторитетний журналіст Танкреді Палмері у Twitter.

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Перенесення поєдинку з Мадрида до Варшави є вимушеним кроком, адже між Іспанією та Великобританією існують жорсткі обмеження на поїздки через ситуацію з коронавірусом.

Нагадаємо, зустріч між цими суперниками запланована на 23 лютого, а матч-відповідь відбудеться 17 березня.

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