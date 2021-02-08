Атлетико объявил о потере еще двух ключевых игроков из-за COVID-19
21:43 - Читати українською
В лагере мадридского клуба продолжают фиксировать пострадавших от коронавируса.
Полузащитники Атлетико Тома Лемар и Эктор Эррера сдали положительный тест на наличие коронавируса, сообщает официальный сайт клуба.
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Игроки отправлены на самоизоляцию. О самочувствии футболистов пока не говорится. Ранее COVID-19 зафиксировали у молодого таланта "матрасников" Жоау Фелиша.
Напомним, Атлетико является безоговорочным лидером турнирной таблицы Ла Лиги, подопечные Симеоне с двумя матчами в запасе опережают Барсу и Реал на 7 очков.
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