В лагере мадридского клуба продолжают фиксировать пострадавших от коронавируса.

Полузащитники Атлетико Тома Лемар и Эктор Эррера сдали положительный тест на наличие коронавируса, сообщает официальный сайт клуба.

Атлетико – Челси: матч Лиги чемпионов состоится в Варшаве, – СМИ

Игроки отправлены на самоизоляцию. О самочувствии футболистов пока не говорится. Ранее COVID-19 зафиксировали у молодого таланта "матрасников" Жоау Фелиша.

Напомним, Атлетико является безоговорочным лидером турнирной таблицы Ла Лиги, подопечные Симеоне с двумя матчами в запасе опережают Барсу и Реал на 7 очков.

Зінченко мчить до 3-го чемпіонства, екскапітан Маліновського карає за злочин, дива німецької трясовини – огляд вікенду