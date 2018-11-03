Атлетіко не зумів обіграти Леганес Луніна: 11 тур Ла Ліги, матчі суботи

В матчі 11 туру Ла Ліги Атлетіко на виїзді зустрівся з Леганесом. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Атлетіко на виїзді не зумів здолати Леганес. Хоча в першому таймі саме Леганес мав кращі нагоди, аби відзначитись забитими голами, проте Оскар Родрігес двічі трохи не влучав ударом зі штрафного. В другому таймі "матрацники" перехопили ініціативу і змогли забити на 69 хвилині. На відміну від Оскара Родрігеса, в Грізманна з точністю штрафних все в порядку. Проте Каррільо на 82 хвилині відновив рівновагу в матчі і врятував нічию для Леганеса. Відзначимо, що Андрій Лунін потрапив до заявки на матч, проте не вийшов у стартовому складі після не надто переконливого дебюту.

Після цього матчу Атлетіко набрав 20 очок і наблизився до Барселони, а Леганес з 9 пунктами залишився в зоні вильоту.

Чемпіонат Іспанії 2018/19, 11 тур

Леганес – Атлетіко – 1:1

Голи: Каррільо, 82 – Грізманн, 69

Реал – Вальядолід – початок матчу о 17:15

Валенсія – Жирона – початок матчу о 19:30