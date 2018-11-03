Атлетико не сумел обыграть Леганес Лунина: 11 тур Ла Лиги, матчи субботы

В матче 11 тура Ла Лиги Атлетико на выезде встретился с Леганес. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Атлетико на выезде не сумел преодолеть Леганес. Хотя в первом тайме именно Леганес имел лучшие возможности, чтобы отличиться забитыми голами, однако Оскар Родригес дважды едва не попадал ударом со штрафного. Во втором тайме "матрасники" перехватили инициативу и смогли забить на 69 минуте. В отличие от Оскара Родригеса, в Гризманн с точностью штрафных все в порядке. Однако Каррильо на 82 минуте восстановил равновесие в матче и спас ничью для Леганеса. Отметим, что Андрей Лунин попал в заявку на матч, однако не вышел в стартовом составе после неубедительного дебюта.

После этого матча Атлетико набрал 20 очков и приблизился к Барселоны, а Леганес с 9 пунктами остался в зоне вылета.

Чемпионат Испании 2018/19, 11 тур

Леганес – Атлетико – 1:1

Голы: Каррильо, 82 – Гризманн, 69

Реал – Вальядолид – начало матча в 17:15

Валенсия – Жирона – начало матча в 19:30