Барселона почала з досить сумбурного моменту поблизу воріт Облака, але Фаті так і не дали нормально пробити. В середині першого тайму "блаугранас" відкрили рахунок у зустрічі: Педрі увірвався у штрафний та віддав на Гаві, який корпусом відтіснив захисника та продовжив на Дембеле, а той поцілив у дальній кут.

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Одразу мав класний момент Педрі, але захисник наздогнав іспанця і не дав пробити під час виходу віч-на-віч. Хіменес не влучив у дальній кут після подачі кутового. Команди продовжили обмінюватись гострими моментами і в другій половині, але "блаугранас" вдалось втримати перемогу. Відзначимо і епізод в компенсований час, коли Ферран Торрес та Савіч вирішили поборотись прямо на футбольному полі.