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Атлетіко – Барселона: стартові склади на матч Ла Ліги

21:00 686 Читать на русском
Атлетіко – Барселона: стартові склади на матч Ла Ліги
Атлетіко – Барселона: онлайн-трансляція матчу Ла Ліги

Мадридський Атлетіко приймає каталонську Барселону в центральному матчі 15-го туру Прімери. Стартові склади команд та онлайн-трансляцію матчу шукайте в цій новині на "Футбол 24".

 

Матч Атлетіко – Барселона розпочнеться о 22:00 за київським часом. "Футбол 24 проведе текстовий онлайн. Відеотрансляція зустрічі доступна в цій новині.

Стартові склади

Атлетіко: Облак – Тріпп'єр, Феліпе, Ермосо, Сауль – Корреа, Еррера, Партей, Коке – Феліш, Мората.

Запасні: Адан, Аріас, Лоді, Лемар, Льоренте, Вітоло, Шапоньїч.

Барселона: тер Штеген – Роберто, Піке, Лангле, Хуніор – Ракітіч, Де Йонг, Артур – Мессі, Суарес, Грізманн.

Запасні: Нето, Ваге, Умтіті, Аленья, Відаль, Перес, Фаті.

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