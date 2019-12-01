Мессі здобув свій перший "Золотий м'яч" рівно 10 років тому – Барселона привітала форварда ностальгійним відео

Напередодні вручення "Золотого м'яча-2019" каталонці пригадали події 10-річної давності.

Першого грудня 2009 року Ліонель Мессі здобув свою першу найпрестижнішу індивідуальну нагороду.

Вальверде закликав віддати "Золотий м'яч" Мессі

З цього приводу Барселона оприлюднила відеоролик з церемонії нагородження своєї зірки. Нагадаємо, за свою кар'єру Мессі здобув 5 "Золотих м'ячів", що є рекордним показником, який аргентинець розділяє з Кріштіану Роналду.

Нагадаємо, на думку букмекерів, форвард Барселони є беззаперечним фаворитом на здобуття "Золотого м'яча-2019". Церемонія відбудеться 2 грудня.

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