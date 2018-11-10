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Атлетіко – Атлетік: пряма трансляція

18:30 6 Читать на русском
Атлетіко – Атлетік: пряма трансляція
Атлетіко – Атлетік: пряма трансляція / фото: ФК Атлетіко

У матчі 12-го туру іспанської Ла Ліги Атлетіко Мадрид прийматиме Атлетік Більбао. Дивіться пряму відеотрансляцію MEGOGO на "Футбол 24".

Матч 12-го туру чемпіонату Іспанії Атлетіко – Атлетік розпочнеться о 19:30 за київським часом. Пряму відеотрансляцію поєдинку ви маєте змогу переглянути безпосередньо у цій новині.

Після 11 турів Атлетіко набрав 20 очок та посідає 4 місце в чемпіонаті. У басків 10 пунктів та 17 позиція.

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Атлетіко - Атлетік: Субота 10 листопада 2018

Атлетіко
до матчу
4
год
:
4
хв
Атлетік
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