Атлетіко – Атлетік: пряма трансляція

У матчі 12-го туру іспанської Ла Ліги Атлетіко Мадрид прийматиме Атлетік Більбао. Дивіться пряму відеотрансляцію MEGOGO на "Футбол 24".

Матч 12-го туру чемпіонату Іспанії Атлетіко – Атлетік розпочнеться о 19:30 за київським часом. Пряму відеотрансляцію поєдинку ви маєте змогу переглянути безпосередньо у цій новині.

Після 11 турів Атлетіко набрав 20 очок та посідає 4 місце в чемпіонаті. У басків 10 пунктів та 17 позиція.

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