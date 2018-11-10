Атлетико – Атлетик: прямая трансляция

В матче 12-го тура испанской Ла Лиги Атлетико Мадрид будет принимать Атлетик Бильбао. Смотрите прямую видеотрансляцию MEGOGO на "Футбол 24".

Матч 12-го тура чемпионата Испании Атлетико – Атлетик начнется в 19:30 по киевскому времени. Прямую видеотрансляцию поединка вы можете просмотреть непосредственно в этой новости.

После 11 туров Атлетико набрал 20 очков и занимает 4 место в чемпионате. У басков 10 пунктов и 17 позиция.

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