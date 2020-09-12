Сума трансферу складе 8 млн євро, а контракт Ламмерса із Аталантою розрахований на 5 років, повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.

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Зазначимо, що ПСВ сезон 2019/20 завершив на 4 місці в чемпіонаті Нідерландів, а от Аталанта Маліновського стала справжнім відкриттям сезону, посівши третє місце в Серії А та дійшла до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

До слова, форвард провів лише 10 поєдинків у складі ПСВ у минулому сезоні, записавши до свого активу 3 голи та асист.

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