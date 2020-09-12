Сумма трансфера составит 8 млн евро, а контракт Ламмерса с Аталантой рассчитан на 5 лет, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

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Отметим, что ПСВ сезон 2019/20 завершил на 4 месте в чемпионате Нидерландов, а вот Аталанта Малиновского стала настоящим открытием сезона, заняв третье место в Серии А и дошла до 1/4 финала Лиги чемпионов.

К слову, форвард провел лишь 10 матчей в составе ПСВ в прошлом сезоне, записав в свой актив 3 гола и ассист.

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