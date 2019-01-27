Торино сенсационно обыграл Интер: 21 тур Серии А, матчи воскресенья

В рамках 21 тура Серии А Аталанта совершила невероятный камбэк в матче с Ромой, а СПАЛ - в игре с Пармой. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2018/19, 21 тур

Аталанта – Рома – 3:3

Голы: Кастань, 45, Толой, 59, Сапата, 71 – Джеко, 3, 33, Эль-Шаарави, 41

Нереализованный пенальти: Сапата, 70

Болонья – Фрозиноне – 0:4

Голы: Гильоне, 18, Чано, 22, 75, Пинамонти, 52

Удаление: Матьелло, 13

Парма – СПАЛ – 2:3

Голы: Инглезе, 11 (пен), 53 – Валоти, 70, Петанья, 75, Фарес, 87

Торино – Интер – 1:0

Гол: Иццо, 35

Удаление: Политано, 86

Рома не сумела удержать победу над Аталантой. Римляне в первом тайме создали себе комфортное преимущество благодаря дублю Джеко и голу Эль-Шаарави, но Кастань один мяч отыграл. А после перерыва Толой сократил отставание до минимального. На 71 минуте Сапата с передачи Иличича спас ничью для "бергамаски", хотя мог сделать это минутой раньше, реализуй он пенальти.



Фрозиноне в большинстве разбил Болонью. У хозяев начались проблемы с 13 минуты, когда Матьелло получил прямую красную карточку. Счет открыл Гильйоне на 18 минуте, а на 22 преимущество Фрозиноне удвоил Чано. После перерыва Пинамонти и Чано добили Болонью и установили окончательный счет.



СПАЛ также совершил камбэк в игре с Пармой. Инглезе открыл счет ударом с пенальти на 11 минуте, а на 53 удвоил преимущество пармезанцев. Однако последняя двадцатиминутка стала решающей, ведь Валоти, Петанья и Фарес не только спасли ничью, но и принесли победу СПАЛу.

Торино неожиданно обыграл Интер. Начало матча было за "нерадзурри", которые могли отличиться дважды, но удару Мартинеса не хватило точности, а с выстрелом Икарди справился голкипер. Туринцы ответили на это также двумя моментами. И если Дзадза забить не сумел, то Иццо открыл счет в матче. После розыгрыша углового Ансальди навесил на дальний угол вратарской, где Иццо выиграл борьбу на втором этаже и отправил мяч в ворота. Этот гол стал решающим в матче несмотря на попытки Интера отыграться во втором тайме. Политано подвел миланцев, получив прямую красную карточку, поэтому Торино таки довел матч до победы.



Благодаря камбэку СПАЛ набрал 21 очко и поднялся на 13 место, Парма осталась на 11 позиции. Фрозиноне разбил своего конкурента в борьбе за выживание и набрал 13 очков, что позволило только приблизиться к Болонье, в которой 14 пунктов. Рома с 34 очками осталась на 5 строчке, а Аталанта с 32 пунктами расположилась на 7 месте. Торино благодаря своей победе набрал 30 очков и поднялся на 10 позицию, Интер 40 пунктами остался на 3 месте.