Аталанта – Лаціо – 1:0 – відео гола та огляд матчу

У матчі 16-го туру італійської Серії А Аталанта вдома мінімально здолала Лаціо. До вашої уваги відео забитого м'яча та найцікавіших моментів поєдинку.

Чемпіонат Італії 2018/19, 16 тур

Аталанта – Лаціо – 1:0

Гол: Сапата, 1

Аталанта обіграла Лаціо і піднялась у зону єврокубків

Бергамці вийшли вперед вже на 1-й хвилині матчу, коли захист римлян невдало зіграв і фактично подарував м'яч Дувану Сапаті. Орендований у Сампдорії колумбієць не розгубився і відправив його в сітку.

Шанс врятуватися Лаціо мав вже в доданий час, але арбітр відмінив взяття воріт через офсайд в Ачербі. Перемога дозволила Аталанті піднятися в зону Ліги Європи.