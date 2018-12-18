Аталанта – Лаціо – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Ліга Європи — 17 груд 797
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Фаворити на перемогу в Лізі Європи: головні кандидати – лондонські гранди, Шахтар і Динамо навіть не в топ-10
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Тренер – злий геній Динамо і Шахтаря, гравці – суперники збірної України. Айнтрахт: все про опонента "гірників" у ЛЄЛіга Європи — 17 груд 1922
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Олімпіакос: експрес-представлення суперника Динамо в Лізі Європи – кривдник Мілана з "українським слідом"Ліга Європи — 17 груд 3230
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"Не найкращий жереб". Мирон Маркевич – про шанси Динамо та Шахтаря в 1/16 фіналу Ліги ЄвропиЛіга Європи — 17 груд 7884
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Результати жеребкування 1/16 Ліги Європи 2018/19 – всі париЛіга Європи — 17 груд 13047
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