Аталанта обіграла Лаціо і піднялась у зону єврокубків

В матчі 16 туру Серії А Аталанта втримала перемогу над Лаціо та обігнала Рому та Сассуоло у боротьбі за єврокубки. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2018/19, 16 тур

Аталанта – Лаціо – 1:0

Гол: Сапата, 1

Аталанта зуміла втримати перемогу над Лаціо. Рахунок відкрив Сапата вже на 1 хвилині, коли м'яч після невдалого відскоку від захисника відлетів до форварда. Після цього "бергамаскі" мали лише один момент, оскільки Лаціо захопив контроль над грою і почав створювати небезпечні моменти біля воріт Беріши. Наприкінці матчу Ачербі таки забив у ворота Аталанти, проте гол було скасовано через офсайд у захисника.

Завдяки цій перемозі Аталанта набрала 24 очки і за кращою різницею м'ячів обійшла Рому та Сассуоло, піднявшись з 11 місця аж на 6. Лаціо з 25 пунктами лишився на 5 позиції.