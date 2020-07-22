Астон Вілла мінімально переграла Арсенал та збільшила інтригу у боротьбі за виживання

Астон Віла приймала Арсенал. Перемога була важливою для обох команд, адже Астон Вілла у разі перемоги виходила з зони вильоту завдяки різниці м'ячів із Уотфордом, а "каноніри" зберегли б шанс на боротьбу за єврокубкову зону. Перший небезпечний момент і відразу гольовий був на 27-й. Це Трезеге, після навісу з кутового, в дотик пробив у правий кут – без шансів для голкіпера. Незважаючи на суттєву перевагу у контролі м'яча, гостям у першому таймі створити небезпечних моментів не вдалось.

Після перерви "каноніри" продовжували володіти м'ячем і намагались більше пресингувати суперника, але з 7-ми завданих ударів жоден не влучив у площину воріт. На 77-й рахунок міг зрівняти Едвард Нкетія, але його удар головою влучив у ліву стійку. Це був єдиний вартий уваги момент у другій половині зустрічі.

Таким чином, Астон Вілла з 34-ма пунктами вийшла із зони вильоту завдяки різниці у один забий м'яч, натомість шанси Арсеналу на потрапляння у єврокубки критично зменшились.

Манчестер Сіті знищив Уотфорд, закрутивши боротьбу за виживання – три команди йдуть поруч з однаковою різницею голів