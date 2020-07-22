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Астон Вілла мінімально переграла Арсенал та збільшила інтригу у боротьбі за виживання

00:18 - Читать на русском
Астон Вілла мінімально переграла Арсенал та збільшила інтригу у боротьбі за виживання
Астон Вілла – Арсенал – 1:0 / Faisal HQ

Арсенал на виїзді мінімально поступився Астон Віллі. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол24".

27’ Трезеге
 
27’ Трезеге

Астон Віла приймала Арсенал. Перемога була важливою для обох команд, адже Астон Вілла у разі перемоги виходила з зони вильоту завдяки різниці м'ячів із Уотфордом, а "каноніри" зберегли б шанс на боротьбу за єврокубкову зону. Перший небезпечний момент і відразу гольовий був на 27-й. Це Трезеге, після навісу з кутового, в дотик пробив у правий кут – без шансів для голкіпера. Незважаючи на суттєву перевагу у контролі м'яча, гостям у першому таймі створити небезпечних моментів не вдалось.

Після перерви "каноніри" продовжували володіти м'ячем і намагались більше пресингувати суперника, але з 7-ми завданих ударів жоден не влучив у площину воріт. На 77-й рахунок міг зрівняти Едвард Нкетія, але його удар головою влучив у ліву стійку. Це був єдиний вартий уваги момент у другій половині зустрічі.

Таким чином, Астон Вілла з 34-ма пунктами вийшла із зони вильоту завдяки різниці у один забий м'яч, натомість шанси Арсеналу на потрапляння у єврокубки критично зменшились.

Манчестер Сіті знищив Уотфорд, закрутивши боротьбу за виживання – три команди йдуть поруч з однаковою різницею голів

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Арсенал Арсенал Астон Вілла Астон Вілла Англія Астон Вілла - Арсенал
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