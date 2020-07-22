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Астон Вилла минимально переиграла Арсенал и увеличила интригу в борьбе за выживание

00:25 - Читати українською
Астон Вилла минимально переиграла Арсенал и увеличила интригу в борьбе за выживание
Астон Вилла – Арсенал – 1:0 / Faisal HQ

Арсенал на выезде минимально уступил Астон Вилле. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол24".

27’ Трезеге
 
27’ Трезеге

Астон Вилла принимала Арсенал. Победа была важна для обеих команд, ведь Астон Вилла в случае победы выходила из зоны вылета благодаря разнице мячей с Уотфордом, а "канониры" сохранили бы шанс на борьбу за еврокубковую зону. Первый опасный момент и сразу голевой был на 27-й. Это Трезеге, после навеса с углового, в касание пробил в правый угол – без шансов для голкипера. Несмотря на существенное преимущество в контроле мяча, гостям в первом тайме создать опасных моментов не удалось.

После перерыва "канониры" продолжали владеть мячом и пытались больше прессинговать соперника, но 7-ми нанесенных ударов ни один не попал в створ ворот. На 77-й счет мог сравнять Эдвард Нкетия, но его удар головой попал в левую стойку. Это был единственный заслуживающий внимания момент во второй половине встречи.

Таким образом, Астон Вилла с 34-ю пунктами вышла из зоны вылета благодаря разнице в один забей мяч, а шансы Арсенала на попадание в еврокубки критически уменьшились.

Манчестер Сити уничтожил Уотфорд, закрутив борьбу за выживание – три команды идут рядом с одинаковой разницей голов

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Арсенал Арсенал Астон Вилла Астон Вилла Англия Астон Вилла - Арсенал
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