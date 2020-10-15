Словаки здобули два м'ячі переваги ще в першому таймі. Гамшік хитро виконав штрафний удар, а Мак впевнено реалізував рандеву з голкіпером.

Ліга націй: Соломон асистом долучився до дивовижного камбеку Ізраїлю, бенефіс Жоти та Лєвандовскі, Англія програла Данії

Другий тайм подарував неймовірний камбек гостей. Все почалося на 68 хвилині, коли хавбек Шахтаря Манор Соломон з кутового точно подав на голову Ерану Захаві. 33-річний бомбардир ізраїльтян на цьому не зупинився і вколотив ще два м'ячі, підтвердивши своє реноме грози європейських кваліфікацій. 2:3 – словаки програють та втрачають практично всі надії на збереження прописки в Лізі В.