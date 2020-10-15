Ассист Соломона и хет-трик невероятного Захави в видеообзоре перестрелки Словакия – Израиль – 2:3
Израиль совершил камбэк в матче 4 тура Лиги наций против Словакии. Смотрите видео голов и главных моментов встречи.
Словаки получили два мяча преимущества еще в первом тайме. Гамшик хитро исполнил штрафной удар, а Мак уверенно реализовал рандеву с голкипером.
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Второй тайм подарил невероятный камбек гостей. Все началось на 68 минуте, когда хавбек Шахтера Манор Соломон с углового точно подал на голову Эрану Захави. 33-летний бомбардир израильтян на этом не остановился и вколотил еще два мяча, подтвердив свое реноме грозы европейских квалификаций. 2:3 – словаки проигрывают и теряют практически все надежды на сохранение прописки в Лиге В.