Словаки получили два мяча преимущества еще в первом тайме. Гамшик хитро исполнил штрафной удар, а Мак уверенно реализовал рандеву с голкипером.

Лига наций: Соломон ассистом помог удивительному камбэку Израиля, бенефис Жоты и Левандовски, Англия проиграла Дании

Второй тайм подарил невероятный камбек гостей. Все началось на 68 минуте, когда хавбек Шахтера Манор Соломон с углового точно подал на голову Эрану Захави. 33-летний бомбардир израильтян на этом не остановился и вколотил еще два мяча, подтвердив свое реноме грозы европейских квалификаций. 2:3 – словаки проигрывают и теряют практически все надежды на сохранение прописки в Лиге В.