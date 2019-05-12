toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Бельгія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ШАХТАР - ДИНАМО

Асист Маліновського у відеоогляді матчу Брюгге – Генк – 3:2

12 травня 23:33 628 Читать на русском
Асист Маліновського у відеоогляді матчу Брюгге – Генк – 3:2
Маліновський в оточенні суперників / Генк

Генк у 8 турі чемпіонської групи Ліги Жупіле поступився Брюгге (2:3). Дивіться відео голів та огляд матчу.

Бельгія. Ліга Жупіле. Група чемпіонів, 8 тур

Брюгге – Генк – 3:2

Голи: Ванакен, 93, Опенда, 63, Діатта, 67 – Деваест, 3, Гано, 87

Маліновський асистом не допоміг Генку достроково оформити чемпіонство у матчі з головним конкурентом Брюгге

Вже на 3-й хвилині гості вийшли вперед, але в другому таймі господарі влаштували команді українця 15-хвилинку пекла, забивши 3 голи. Наприкінці матчу Маліновський віддав асист на Гано, який зробив рахунок 3:2.

Таким чином, Брюгге ще зберігає шанси на здобуття чемпіонського титулу, набравши 47 очок. У Генка 50 пунктів в активі. В останньому турі Маліновського та компанію очікує виїзд на Констант Ванден Сток на гру проти Андерлехта Євгена Макаренка.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
blog_ava
Сімоне Індзагі погодився очолити Ювентус
12:26
5068
Теги
Відеоновини Руслан Маліновський Руслан Маліновський Українці за кордоном Генк Генк Бельгія Брюгге Брюгге
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
38
хв
Львів
17:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук