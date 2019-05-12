Асист Маліновського у відеоогляді матчу Брюгге – Генк – 3:2

Генк у 8 турі чемпіонської групи Ліги Жупіле поступився Брюгге (2:3). Дивіться відео голів та огляд матчу.

Бельгія. Ліга Жупіле. Група чемпіонів, 8 тур

Брюгге – Генк – 3:2

Голи: Ванакен, 93, Опенда, 63, Діатта, 67 – Деваест, 3, Гано, 87

Маліновський асистом не допоміг Генку достроково оформити чемпіонство у матчі з головним конкурентом Брюгге

Вже на 3-й хвилині гості вийшли вперед, але в другому таймі господарі влаштували команді українця 15-хвилинку пекла, забивши 3 голи. Наприкінці матчу Маліновський віддав асист на Гано, який зробив рахунок 3:2.

Таким чином, Брюгге ще зберігає шанси на здобуття чемпіонського титулу, набравши 47 очок. У Генка 50 пунктів в активі. В останньому турі Маліновського та компанію очікує виїзд на Констант Ванден Сток на гру проти Андерлехта Євгена Макаренка.