Ассист Малиновского в видеообзоре матча Брюгге – Генк – 3:2

Генк в 8 туре чемпионской группы Лиги Жупиле уступил Брюгге (2:3). Смотрите видео голов и обзор матча.

Бельгия. Лига Жупиле. Группа чемпионов, 8 тур

Брюгге – Генк – 3:2

Голы: Ванакен, 93, Опенда, 63, Диатто, 67 – Деваест, 3, Гано, 87

Малиновский ассистом не помог Генку досрочно оформить чемпионство в матче с главным конкурентом Брюгге

Уже на 3-й минуте гости вышли вперед, но во втором тайме хозяева устроили команде украинца 15-минутку ада, забив 3 гола. В конце матча Малиновский отдал ассист на Гано, который сделал счет 3:2.

Таким образом, Брюгге еще сохраняет шансы на завоевание чемпионского титула, набрав 47 очков. В Генка 50 пунктов в активе. В последнем туре Малиновского и компанию ожидает выезд на Констант Ванден Сток на игру против Андерлехта Евгения Макаренко.