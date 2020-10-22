"Це рішення не має нічого спільного з його поведінкою. Хтось каже про відмову від скорочення зарплатні, але і це не є причиною. Все це неправда.

"Я глибоко розчарований": Озіл звернувся до фанатів після невключення у заявку Арсенала на сезон АПЛ

Якщо хтось шукає винного, то хай вказує на мене – це моє рішення. Я можу сказати, що причини суто футбольні. Моя совість залишається чистою, бо я завжди був відвертий з ним", – цитує Артету Goal.

Нагадаємо, Озіл також не потрапив до заявки Арсенала на Лігу Європи, тобто зірковий хавбек не зможе зіграти за першу команду "канонірів" щонайменше до зими.

Ювентус у найбільшому скандалі в історії кальчо: хрещений батько Моджі, обшуки у Златана і "викрадення" арбітра