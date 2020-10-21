"Мені складно писати це повідомлення уболівальникам Арсенала, в якому я грав останні роки. Я глибоко розчарований рішенням клубу не включати мене в заявку на сезон Прем'єр-ліги. З моменту підписання нового контракту у 2018 році я запевнив у своїй відданості і лояльності Арсенал – клуб, який люблю. Дуже шкода, що це було не взаємно.

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Як я нещодавно дізнався, відданість тепер рідко зустрічається. Щотижня я намагався зберігати позитив, сподіваючись, що з'явиться шанс повернутися до складу. Тому я і тримав мовчання.

Перед паузою, пов'язаною з коронавірусом, я був дуже задоволений прогресом під керівництвом нового тренера Мікеля Артети. Все складалося добре, і можу сказати, що я виступав на дуже високому рівні. Але потім все змінилося знову, і мені більше не дозволили грати за Арсенал.

Що тут ще скажеш? Я, як і раніше, вважаю Лондон своїм домом, у мене багато друзів у команді, і я все ще відчуваю міцний зв'язок з фанатами цього клубу. Щоб не трапилося, я продовжу боротися за свій шанс і не дозволю своєму 8-му сезону в Арсеналі закінчитися так. Я обіцяю, що це складне рішення не змінить моїх планів. Я продовжу тренуватися, віддаючи всі сили, і буду боротися проти нелюдяності і заради справедливості", – написав Озіл на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

До слова, Месут зможе знову зіграти за Арсенал в англійській Прем'єр-лізі не раніше лютого, коли можна буде внести зміни в заявку.

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