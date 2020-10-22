"Это решение не имеет ничего общего с его поведением. Кто-то говорит об отказе от сокращения зарплаты, но и это не является причиной. Все это неправда.

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Если кто-то ищет виновного, то пусть указывает на меня - это мое решение. Я могу сказать, что причины чисто футбольные. Моя совесть остается чистой, я всегда был откровенен с ним ", - цитирует Артета Goal.

Напомним, Озил также не попал в заявку Арсенала на Лигу Европы, то есть звездный хавбек не сможет сыграть за первую команду "канониров" как минимум до зимы.

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