"Лисиці" стали топ-претендентом на хавбека, стверджує Fichajes.

Гвардіола накинув оком на лідера Лідса

Влітку Лінгард мав кілька варіантів продовження кар'єри. Зокрема, повноцінний трансфер англійця бажав оформити Вест Хем. Проте, вихованець МЮ вирішив боротися за місце в основі манкуніанців. Наступного літа, однак, Лінгард може стати вільним агентом. 28-річний півзахисник нібито відмовився підписати новий контракт із Юнайтед і вже в січні вестиме перемовини з потенційними роботодавцями.

До слова, в нинішньому сезоні Джессі Лінгард провів 2 матчі в АПЛ, у яких забив 1 м'яч.

ПСЖ усіх нагнув, Мессі спровокував Роналду, а Реал програв війну шейхам – найголовніше про літнє трансферне вікно 2021