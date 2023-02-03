Бразилець поставив свій підпис під новим контрактом, який розрахований до літа 2027 року. Угода передбачає опцію продовження співпраці ще на один сезон, повідомляє офіційний сайт Арсенала.

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"Я люблю все, що пов'язане з Арсеналом. Я хотів лишитися. Вболівальники Арсенала змусили мене почуватися одним із них. Не можу уявити себе десь в іншому місці", – сказав Марітнеллі після підписання нового контракту.

Нагадаємо, бразилець виступає за Арсенал з літа 2019 року і вже встиг провести понад 100 матчів за лондонський клуб. У нинішньому сезоні Мартінеллі став одним із найважливіших гравців команди. Габріел перебуває у топ-3 за кількістю зіграного часу та посідає четверте місце у списку найкращих бомбардирів (7 голів) команди Мікеля Артети.

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