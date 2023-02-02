Універсал збірної України Олександр Зінченко знову отримує символічне визнання в Англії загалом та Арсеналі зокрема.

26-річний захисник опинився у четвірці претендентів на звання "Найкращий гравець команди у січні". Його суперниками є Едвард Нкетія, Мартін Едегор та Аарон Ремсдейл.

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"Українець зіграв у 5 матчах протягом січня і мав вплив у кожному з них, з'являючись усюди, допомагаючи зривати атаки суперників і розпочинати свої.

За ці 5 поєдинків він 16 разів відібрав м'яч, а точність його передач під час енергійних та пристрасних дій склала 87%", – описує внесок Олександра прес-служба Арсенала. Проголосувати за українця можна за посиланням.

Зінченко перебрався у Лондон з Манчестер Сіті влітку, але одразу ж став лідером як на полі, так і в роздягальні. Через травми оборонець пропустив значну частину сезону, але попри це награв 16 матчів та відзначився одним асистом.

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