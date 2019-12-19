Арсенал може втратити половину складу

Лондонський клуб продовжує лихоманити – частина футболістів хоче покинути клуб.

Велика кількість гравців лондонського Арсеналу незадоволена відсутністю чіткого напрямку, яким повинен рухатись клуб. Через це половина складу розглядає варіант з продовженням кар'єри в іншому місці, повідомляє видання The Independent.

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Зокрема, Арсенал відчайдушно намагається покинути форвард П’єр-Емерік Обамеянг. Нападник Александр Ляказетт і півзахисник Граніт Джака теж роздумують над зміною клубу. За інформацією видання, останнім часом це бажання поширилося на половину складу "канонірів".

До слова, невизначеність гравців лондонського клубу ніяк не пов'язана з тим, що найближчим часом команду може очолити колишній футболіст команди Мікель Артета, який зараз працює в тренерському штабі Манчестер Сіті.

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