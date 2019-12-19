Артета емоційно попрощався з гравцями Манчестер Сіті – у п'ятницю його представлять тренером Арсенала

Асистент головного тренера Манчестер Сіті Мікель Артета завершує свій перехід в Арсенал.

Артета виступив з емоційною промовою перед футболістами Манчестер Сіті на початку сьогоднішнього ранкового тренування. 37-річний іспанець попрощався з підопічними та персоналом клубу. Після чого відразу, не дочекавшись кінця тренування, поїхав залагоджувати всі деталі свого переходу в Арсенал, повідомляє авторитетний The Athletic.

За інформацією багатьох джерел, в п'ятницю Арсенал офіційно представить Артету новим головним тренером клубу. Лондонський клуб переніс сьогоднішню прес-конференцію Фредді Юнгберга на завтра, де й презентує нового боса.

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Мікель не має досвіду роботи головним тренером, але три з половиною роки асистував Гвардіолі в Манчестер Сіті, де виграв купу трофеїв. Керівництво "містян" цінує Артету, але не бачить його пріоритетним варіантом на заміну Пепу. Втім, боси Сіті знову звернуть на нього увагу, якщо іспанець добре зарекомендує себе в іншому клубі.

Нагадаємо, що Артета виступав за Арсенал в ролі гравця з 2011-го по 2016-й. "Каноніри" залишалися без наставника після звільнення Унаї Емері та вели переговори з Мікелем. Нарешті сторони все узгодили.

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