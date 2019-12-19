Зінченко очолює крутий рейтинг гравців АПЛ, а Гвардіола усіх обдурив – як українець повернувся в основу Манчестер Сіті

Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі Манчестер Сіті вперше за майже 3 місяці. Цього разу півзахисник збірної України відіграв краще, ніж тоді, проти Евертона.

Зінченко потроху набирає. Після кількох десятків хвилин за 2 матчі Ліги чемпіонів та АПЛ українець повернувся в основу. Матч Кубка англійської ліги може свідчити про статус запасного – Гвардіола обкатав у чвертьфіналі мінімум 7 гравців, яких аж ніяк не можна назвати основними. Лише Фоден, Родрі та Стерлінг зберегли місце у старті з попереднього поєдинку проти Арсенала. Однак загалом Олександр відіграв пристойно. Міг навіть забити дальнім ударом, багато виручав команду (6 разів виносив м'яч зі штрафного, більше тільки в Еріка Гарсії – 8).

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Взяв участь у білд-апі гольової атаки, двічі класно вивівши Сіті з-під високого пресингу. Не обійшлося, проте, і без помилок. Дозволив пробити з-під себе, але й там підстрахував на добиванні. Виконав найбільше перехоплень в команді (разом з Канселу по 2) і точних пасів (96, з великою перевагою лідер у матчі). Створив момент для удару, отримав хороший бал від Whoscored (7,07).

Оксфорд – Манчестер Сіті: відео всіх дій Зінченка

Варто відзначити, що Хосеп Гвардіола пошив у дурні фанатів Сіті. Останні спочатку були у захваті від рішення тренера перед матчем. Зі стартового складу здавалося, що Зінченко нарешті отримав шанс гри в центрі поля, на місці №8. Однак реальність виявилася суворою. Його конкурент Анхеліньйо зіграв вище, а український хавбек залишився закривати позицію лівого оборонця. Так, моментами тріо на лівому фланзі мінялося позиціями, але Гвардіола загадково швидко відмовився від початкового задуму, який навіть офіційний Твіттер чемпіонів Англії зобразив у порядку розміщення гравців. Після гри сам наставник Сіті відзначив, що іспанець зіграв на незвичній позиції, а українець повернувся до режиму повних матчів.

Від профільного видання Manchester Evening News Зінченко отримав ті ж 7 балів та оптимістичний вердикт: "Повернувся туди, де зупинився. Як досконалий лівий захисник. Битва з Менді починається". Лише Бернарду Сілву удостоїли вищою оцінкою (8), а Мареза – гіршою (6). До слова, це була перша гра з 6-матчевого "новорічного" марафону Ман Сіті за 18 днів, тож усім вистачить місця на полі. Sky Sports оцінив Зіну не менш високо – 7 балів, більше тільки в Рахіма Стерлінга, "гравця матчу", який забив за 2019-й у складі "блакитних" вдвічі більше, ніж за попередній рік (33 проти 16).

Фанатські сайти розділилися. City Extra видав 7 балів (краще в того ж Стерлінга): "Було дивно бачити його на лівому фланзі захисту навіть тоді, коли вийшов Анхеліньйо. Гарно комбінував з форвардами, продовжує накопичувати ігровий час після травми". А ось Mancitysquare вважає, що українець трохи не встигав за темпом матчу, тому виставив посередні цього дня 6 балів: "Його повернення було приємним моментом. Ми зітхнули з полегшенням, побачивши його знову на місці лівого захисника, хоча на початку зустрічі розташовувався незвично – лівим атакувальним хавбеком".

А тим часом Зінченко очолює рейтинг гравців АПЛ 2019/20 (з тих, в кого мінімум 500 хвилин на полі), які беруть непряму участь (враховуються тільки підготовчі паси без останніх) в атаках, що завершуються ударами по воротах. У середньому за матч українець стає співавтором моментів, які оцінюють у 0,92 очікуваного гола (xGBuildup90). Якщо ж до цього додавати пряму участь (удари та ключові передачі), то Сашко теж серед лідерів (0,98), поступаючись деяким партнерам, але випереджаючи навіть головних зірок Ліверпуля, який очолює турнірну таблицю АПЛ. Просто приголомшливі цифри як для флангового захисника. Для порівняння – в лівого фулбека "червоних" Ендрю Робертсона значно скромніші показники.