Арсенал – Ліверпуль – 0:3 – відео голів та огляд матчу
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Ліверпуль розгромив Арсенал в рамках 30 туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Арсенал – Ліверпуль на Футбол 24.
Діогу Жота 64’
Мохамед Салах 68’
Діогу Жота 82’
64’ Діогу Жота
68’ Мохамед Салах
82’ Діогу Жота
Перший тайм вийшов відверто нудним, підтвердивши низькі місця команд у турнірній таблиці. Достукатися до своїх підопічних у перерві вдалося лише Юргену Клоппу.
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Ліверпуль зняв усі питання щодо переможця подвійним ударом в середині другого тайму. Жота скористався ідеальним кросом Трента, а Салах зробив посміховисько з Габріела та Лєно. Під завісу зустрічі бразилець "привіз" ще раз, дозволивши Ліверпулю організувати розгром – 0:3.
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