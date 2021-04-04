Ліверпуль розгромив Арсенал в рамках 30 туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Арсенал – Ліверпуль на Футбол 24.

Перший тайм вийшов відверто нудним, підтвердивши низькі місця команд у турнірній таблиці. Достукатися до своїх підопічних у перерві вдалося лише Юргену Клоппу.

Ліверпуль розгромив Арсенал за 20 хвилин та повернувся у зону єврокубків

Ліверпуль зняв усі питання щодо переможця подвійним ударом в середині другого тайму. Жота скористався ідеальним кросом Трента, а Салах зробив посміховисько з Габріела та Лєно. Під завісу зустрічі бразилець "привіз" ще раз, дозволивши Ліверпулю організувати розгром – 0:3.