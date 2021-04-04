Ливерпуль разгромил Арсенал в рамках 30 тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Арсенал – Ливерпуль на Футбол 24.

Первый тайм получился откровенно скучным, подтвердив низкие места команд в турнирной таблице. Достучаться до своих подопечных в перерыве удалось лишь Юргену Клоппу.

Ливерпуль разгромил Арсенал за 20 минут и вернулся в зону еврокубков

Ливерпуль снял все вопросы относительно победителя двойным ударом в середине второго тайма. Жота воспользовался идеальным кроссом Трента, а Салах сделал посмешище из Габриэла и Лено. Под занавес встречи бразилец "привез" еще раз, позволив Ливерпулю организовать разгром – 0:3.