Арсенал – Ливерпуль – 0:3 – видео голов и обзор матча
00:50 - Читати українською
Ливерпуль разгромил Арсенал в рамках 30 тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Арсенал – Ливерпуль на Футбол 24.
Диогу Жота 64’
Мохамед Салах 68’
Диогу Жота 82’
64’ Диогу Жота
68’ Мохамед Салах
82’ Диогу Жота
Первый тайм получился откровенно скучным, подтвердив низкие места команд в турнирной таблице. Достучаться до своих подопечных в перерыве удалось лишь Юргену Клоппу.
Ливерпуль разгромил Арсенал за 20 минут и вернулся в зону еврокубков
Ливерпуль снял все вопросы относительно победителя двойным ударом в середине второго тайма. Жота воспользовался идеальным кроссом Трента, а Салах сделал посмешище из Габриэла и Лено. Под занавес встречи бразилец "привез" еще раз, позволив Ливерпулю организовать разгром – 0:3.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter