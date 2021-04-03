Обидві команди не надто тішать перемогами своїх фанатів останнім часом, і якщо з місцем у середині таблиці вболівальники Арсенала вже змирились, то для фан-бази чинного тріумфатора АПЛ 7-ма сходинка сприймається тривожно.

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Велика тактична битва Артети та Клоппа перетворилась у потужне снодійне для свідків першого тайму гри з такою гучною вивіскою. Промовистою є статистика ударів у площину воріт до перерви – їх було лише 2, по одному від кожно з суперників. Ліверпуль повністю контролював хід матчу, але атаки гостей виглядали дуже "важкими", а "каноніри" просто намагались не пропустити.

Старт другого тайму відбувався за ідентичним сценарієм. Проте на 64-й хвилині мерсисайдці все ж прочавили господарів. Трент Александер-Арнольд традиційно навісив з правого флангу, а Діогу Жота головою загнав м'яч у сітку разом із голкіпером Арсенала. Відкритий рахунок розігнав апетит для підопічних Клоппа, і вони стали діяти значно активніше. Другий гол не змусив себе чекати Фабінью вивів Салаха на побачення з воротарем, і єгиптянин у знущальному стилі прокинув м'яч поміж ніг Бернду Лєно.

Арсенал емоційно "поплив" і все більше дозволяв супернику, що і вилилось у логічний третій м'яч. Цього разу Салах завантажив м'яч у штрафний майданчик на Мане, який зміг лише прийняти передачу, а завдав удару пробігаючий неподалік Жота, який відзначився дублем.

Успіх Ліверпуля повернув команду Клоппа у зону єврокубків, але поки лише на 5-ту сходинку, до 4-го Челсі залишається два залікових бали. Манчестер Сіті трохи зіпсував настрій мерсисайдцам перед матчем, адже перемога "містян" над Лестером (2:0) нівелювала усі математичні шанси Ліверпуля на захист титулу.

Арсенал залишається на 9-й сходинці, і поки незрозуміло, за які цілі продовжує боротьбу лондонська команда. Підопічні Артети діють хаотично, виглядають невмотивованими, а гра команди, особливо на фоні Ліверпуля, нагадувала класичне "бий-біжи".

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