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Арсенал-Київ перевірить своїх гравців на детекторі брехні, – Бурбас

16:12 292 Читать на русском
Арсенал-Київ перевірить своїх гравців на детекторі брехні, – Бурбас
Чорноморець – Арсенал-Київ / Фото ФК Чорноморець

Гравців Арсенал-Київ перевірять на поліграфі щодо матчу 16-го туру УПЛ проти Чорноморця (1:2).

"В Арсенал-Київ сьогодні поліграф. Команду в повному складі проженуть через детектор брехні.

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У керівництва клубу питання до гравців щодо результату в Одесі. Тим паче перед грою були попереджувальні дзвінки про підозрілі маневри за лаштунками поля", – написав у твіттері журналіст Ігор Бурбас.

Після чергової поразки Арсенал-Київ залишається на останній сходинці турнірної таблиці УПЛ, маючи в активі лише 7 очок.

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Україна16 тур

Чорноморець - Арсенал-Київ: Неділя 25 листопада 2018

Чорноморець
Матч завершено
2 : 1
Арсенал-Київ
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Теги
Арсенал-Київ Арсенал-Київ Чорноморець - Арсенал-Київ Договірні матчі Ігор Бурбас
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