Арсенал-Киев проверит своих игроков на детекторе лжи, – Бурбас

Игроков Арсенал-Киев проверят на полиграфе относительно матча 16-го тура УПЛ против Черноморца (1:2).

"В Арсенал-Киев сегодня полиграф. Команду в полном составе прогонят через детектор лжи.

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У руководства клуба вопрос к игрокам относительно исхода в Одессе. Тем более перед игрой были предупредительные звонки о подозрительных маневрах за пределами поля", – написал в твиттере журналист Игорь Бурбас.

После очередного поражения Арсенал-Киев остается на последней строчке турнирной таблицы УПЛ, имея в активе лишь 7 очков.

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