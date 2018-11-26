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Арсенал-Киев проверит своих игроков на детекторе лжи, – Бурбас

16:12 28 Читати українською
Арсенал-Киев проверит своих игроков на детекторе лжи, – Бурбас
Черноморец – Арсенал-Киев / Фото ФК Черноморец

Игроков Арсенал-Киев проверят на полиграфе относительно матча 16-го тура УПЛ против Черноморца (1:2).

"В Арсенал-Киев сегодня полиграф. Команду в полном составе прогонят через детектор лжи.

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У руководства клуба вопрос к игрокам относительно исхода в Одессе. Тем более перед игрой были предупредительные звонки о подозрительных маневрах за пределами поля", – написал в твиттере журналист Игорь Бурбас.

После очередного поражения Арсенал-Киев остается на последней строчке турнирной таблицы УПЛ, имея в активе лишь 7 очков.

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Украина16 тур

Черноморец - Арсенал-Киев: Воскресенье 25 ноября 2018

Черноморец
Матч окончен
2 : 1
Арсенал-Киев
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Теги
Арсенал-Киев Арсенал-Киев Черноморец - Арсенал-Киев Договорные матчи Игорь Бурбас
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