Баранка: Справи договірних матчів Іллічівця та ФК Суми пов'язані між собою

Голова Комітету етики та чесної гри ФФУ Франческо Баранка розкрив цікаві подробиці щодо розслідування договірних матчів в Україні.

"Я перший, хто сказав, що матч Іллічівець – Гірник-Спорт – договірняк. Мене багато критикували, що я забув про нього.

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Я прошу вибачення за затримку, але в цьому є сенс. Справи Іллічівця і Сум пов'язані між собою. Деякі люди причетні до обох випадків. Нам потрібно було дочекатись документів від поліції, а не тому, що нам потрібно захистити Суми, або ще когось", – сказав Баранка в програмі "Профутбол".

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що Суми підозрюються у більш ніж 20-ти матчах з фіксованим результатом.

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