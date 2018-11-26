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Баранка: Справи договірних матчів Іллічівця та ФК Суми пов'язані між собою

12:24 82 Читать на русском
Баранка: Справи договірних матчів Іллічівця та ФК Суми пов'язані між собою
Франческо Баранка / Фото з соцмереж

Голова Комітету етики та чесної гри ФФУ Франческо Баранка розкрив цікаві подробиці щодо розслідування договірних матчів в Україні.

"Я перший, хто сказав, що матч Іллічівець – Гірник-Спорт – договірняк. Мене багато критикували, що я забув про нього.

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Я прошу вибачення за затримку, але в цьому є сенс. Справи Іллічівця і Сум пов'язані між собою. Деякі люди причетні до обох випадків. Нам потрібно було дочекатись документів від поліції, а не тому, що нам потрібно захистити Суми, або ще когось", – сказав Баранка в програмі "Профутбол".

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що Суми підозрюються у більш ніж 20-ти матчах з фіксованим результатом.

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Перша ліга19 тур

Маріуполь - Гірник-Спорт: Понеділок 14 листопада 2016

Маріуполь
Матч завершено
3 : 1
Гірник-Спорт
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Теги
Суми Суми Перша ліга Договірні матчі Франческо Баранка Іллічівець - Гірник-Спорт
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