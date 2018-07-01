Арсенал-Киев арендовал Баланюка

Нападающий Вислы Денис Баланюк на год арендован киевским Арсеналом.

Денис Баланюк в интервью FootballHub сообщил, что проведет год в аренде в клубе Арсенал-Киев.

"На год заключил арендную сделку. Надо играть, надо вернуться в футбол", – сказал Баланюк.

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