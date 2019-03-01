Арсенал-Київ дозаявив Калітвінцева, Мудрика та французького нападника

Арсенал-Київ дозаявив трьох футболістів на весняну частину УПЛ.

Арсенал-Київ підписав контракт з екс-хавбеком Динамо Владиславом Калітвінцевим, про це свідчить заявка команди на офіційному сайті УПЛ. Як повідомляє Sportarena, контракт футболіста розрахований до кінця поточного сезону.

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Також у заявці київського клубу опинився півзахисник Шахтаря Михайло Мудрик, який отримав 91 номер. Крім того, у весняній частині сезону Арсеналу-Київ допоможе французький нападник Гаетан Міссі Мезу Коукаку, який перебував на перегляді у луганській Зорі, але не підійшов команді Юрія Вернидуба.

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