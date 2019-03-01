Арсенал-Киев дозаявил Калитвинцева, Мудрыка и французского нападающего

Арсенал-Киев дозаявил трех футболистов на весеннюю часть УПЛ.

Арсенал-Киев подписал контракт с экс-хавбеком Динамо Владиславом Калитвинцевым, об этом свидетельствует заявка команды на официальном сайте УПЛ. Как сообщает Sportarena, контракт футболиста рассчитан до конца текущего сезона.

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Также в заявке киевского клуба оказался полузащитник Шахтера Михаил Мудрык, который получил 91 номер. Кроме того, в весенней части сезона Арсеналу-Киев поможет французский нападающий Гаэтан Мисси Мезу Коукаку, который находился на просмотре в луганской Заре, но не подошел команде Юрия Вернидуба.

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