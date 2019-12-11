Арсенал – фаворит у боротьбі за Анчелотті, – ЗМІ

Колишній наставник Наполі Карло Анчелотті, швидше за все, не довго залишатиметься без роботи.

Карло Анчелотті став основним кандидатом на посаду головного тренера Арсенала, повідомляє Sky Sport Italia.

Наполі офіційно звільнив Анчелотті

Зазначається, що у послугах італійського фахівця зацікавлені Евертон і Арсенал. На думку італійських ЗМІ, "каноніри" є фаворитами в боротьбі за тренера. Відразу після новини про його звільнення, представники Арсенала зв'язалися з Анчелотті.

Нагадаємо, Наполі звільнив легендарного наставника через провальний старт сезону – команда під його керівництвом видала один з найгірших відрізків у своїй новітній історії: 9 матчів без перемог. Наразі "партенопейці" посідають 7 місце в турнірній таблиці Серії А.

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