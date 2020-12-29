toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
АНГЛІЯ ТРАНСФЕРИ АРСЕНАЛ - ЧЕЛСІ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Арсенал – Челсі: Артета прокоментував дебютну поразку на чолі "канонірів"

20:04 419 Читать на русском
Арсенал – Челсі: Артета прокоментував дебютну поразку на чолі "канонірів"
Мікель Артета / Фото TEAMtalk

Головний тренер Арсенала Мікель Артета розчарований поразкою у матчі 20-го туру АПЛ проти Челсі (1:2).

13’ П'єр-Емерік Обамеянг
 
Жоржінью 83’
Таммі Абрахам 87’
13’ П'єр-Емерік Обамеянг
83’ Жоржінью
87’ Таммі Абрахам

"Результат дуже жорстокий. Жорстоко те, як саме ми програли. Я думаю, що в першому таймі було багато позитивного. Те, як ми пропустили, було неприємно.

Арсенал – Челсі – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Можливе вилучення Жоржінью? Я думаю, що там все було очевидно.

У першому таймі ми були кращими за суперника. Але потім ми стали захищатися занадто глибоко, як мені здається. Ми зіткнулися з проблемами через це. Що ми можемо змінити? Потрібно грати більш стабільно. Зробити так, щоб вдалі відрізки по ходу матчів були довшими", – цитує Артета Sky Sports.

Після 20-ти турів АПЛ Арсенал перебуває на 12-й сходинці турнірної таблиці, маючи в активі лише 24 очки.

Челсі зробив диво-камбек проти Арсенала – найпровальніший воротар АПЛ та Вілліан оформили історичний антирекорд

blog_ava
Динамо збирається продати кількох гравців перед здійсненням зимових трансферів – вже є кандидати на вихід
18:12
8886
Теги
Англія Челсі Челсі Арсенал Арсенал Арсенал - Челсі Мікель Артета Мікель Артета
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
16
год
:
14
хв
Бернлі
14:30
Астон Вілла
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук