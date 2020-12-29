Арсенал – Челсі: Артета прокоментував дебютну поразку на чолі "канонірів"

Головний тренер Арсенала Мікель Артета розчарований поразкою у матчі 20-го туру АПЛ проти Челсі (1:2).

"Результат дуже жорстокий. Жорстоко те, як саме ми програли. Я думаю, що в першому таймі було багато позитивного. Те, як ми пропустили, було неприємно.

Арсенал – Челсі – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Можливе вилучення Жоржінью? Я думаю, що там все було очевидно.

У першому таймі ми були кращими за суперника. Але потім ми стали захищатися занадто глибоко, як мені здається. Ми зіткнулися з проблемами через це. Що ми можемо змінити? Потрібно грати більш стабільно. Зробити так, щоб вдалі відрізки по ходу матчів були довшими", – цитує Артета Sky Sports.

Після 20-ти турів АПЛ Арсенал перебуває на 12-й сходинці турнірної таблиці, маючи в активі лише 24 очки.

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