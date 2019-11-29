Арсенал – Айнтрахт – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Арсенал мінімально поступився Айнтрахту в рамках 5-го туру групового етапу Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд матчу Арсенал – Айнтрахт.

Арсенал непогано розпочав перший тайм і перед перервою Обамеянг відкрив рахунок в матчі з передачі Мартінеллі. Однак у другій половині німці не тільки відігрались, але й вийшли вперед – дубль на рахунку Камади. Після цього Айнтрахт вже не дав Арсеналу забити та втримав перемогу.

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Таким чином, Арсенал лишився на першій сходинці групи F з 10 пунктами в активі, Айнтрахт з 9 очками розташувався на другому місці.