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Арсенал – Айнтрахт – 1:2 – відео голів та огляд матчу

07:30 94 Читать на русском
Арсенал – Айнтрахт – 1:2 – відео голів та огляд матчу
Арсенал – Айнтрахт – 1:2 – відео голів та огляд матчу / твіттер Ліги Європи

Арсенал мінімально поступився Айнтрахту в рамках 5-го туру групового етапу Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд матчу Арсенал – Айнтрахт.

45+1’ П'єр-Емерік Обамеянг
 
Даїчі Камада 55’
Даїчі Камада 64’
45+1’ П'єр-Емерік Обамеянг
55’ Даїчі Камада
64’ Даїчі Камада

Арсенал непогано розпочав перший тайм і перед перервою Обамеянг відкрив рахунок в матчі з передачі Мартінеллі. Однак у другій половині німці не тільки відігрались, але й вийшли вперед – дубль на рахунку Камади. Після цього Айнтрахт вже не дав Арсеналу забити та втримав перемогу.

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Таким чином, Арсенал лишився на першій сходинці групи F з 10 пунктами в активі, Айнтрахт з 9 очками розташувався на другому місці.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Ліга Європи Відеоновини Арсенал Арсенал Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Арсенал - Айнтрахт Франкфурт
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